【政新鮮】罷免王浩宇最後倒數 董智森怒譙不要臉

民進黨桃園市議員王浩宇2018年爆料時代力量林姓前黨工持有「毒郵票」，結果事後獲檢方不起訴，證實是烏龍一場，法院二審更改判王浩宇賠償40萬元，另外再刊登道歉啟事，沒想到王浩宇竟祭出釋憲來拖延時間，這讓罷王粉專怒批，明天就要讓王浩宇直接得到教訓！

粉專「罷免王浩宇」今（15日）在臉書發文表示，王浩宇二審被判賠40萬並登報公開道歉後，除了將律師換成前民進黨發言人黃帝穎外，竟還祭出一招釋憲！

從網友提供王浩宇的上訴狀來看，該粉專直言，可看出王浩宇聲請停止審判和聲請釋憲，真的是非常的厲害，一個造謠抹黑時代力量前小黨工的事件，需要上升到大法官的憲法法庭，王浩宇真的是太厲害了，還真會拖啊！「憲法有保障人民言論的自由，卻沒保障造謠抹黑胡扯栽贓啊」！

網友提供王浩宇的上訴狀照片。（圖片摘自罷免王浩宇臉書）

王浩宇2018年間爆料時代力量黨前工林效先持有「毒郵票」，結果是烏龍一場。林事後對王提告求償，一審桃園地院判王應賠25萬元並登報、在臉書道歉，雙方上訴，二審高等法院今加碼多判15萬元，王浩宇總共應賠40萬元並登報、在臉書道歉，可上訴。

北院曾傳喚王浩宇出庭作證，王推稱當時是要監督時力，並未曝光林的身分，他根本不知林是誰，是媒體事後自己挖出來的，與他無關。

(中時新聞網)