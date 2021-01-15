2020年全台十大建商出爐，據591新建案統計，去年全台推案爆出1.67兆大量，各大建商推案加碼，寶佳機構以1,343億元蟬聯推案王，南港輪胎則以「世界明珠」一案800億元案量居第二名，去年十大建商有五家換了新面孔，近年房市熱絡、建商推案量大增，年推案200億元已成為躋身十大建商的門檻。

觀察去年全台十大建商名單，寶佳機構連續多年蟬聯全台推案王，遙遙領先各他建商，加上寶佳，也僅有遠雄、興富發、麗寶和豐邑等共五家建商能夠連續二年進入十大，其餘排名則呈現大洗牌，與2019年相較，去年有更多跨區或全國性推案的建商入榜，反應建商集團化、多角化經營，以及房市熱門版塊往平價區段位移，也帶動開發商規模擴大。

其中，寶佳機構去年推案量再成長，去年1,343億元，比起2019年1,235億元，增加近一成，在全台地區遍地開花，主力更是鎖定重點重劃區、搶攻首購市場，如龜山A7重劃區就推「鴻築捷市達」總銷近百億，竹北高鐵特區的「竹科匯」、「合新璞遇」也有各有43億元總銷。

第二名的南港輪胎可說是前無古人後無來者，旗下的子公司南榮開發的舊廠開發案「世界明珠」總銷達800億元，該案是台灣史上規模最大的單一開發案。第三名的茂德機構則在土城暫緩重劃區推出的「金城舞」系列推案，以及板橋江翠北側、三重二重疏洪道、仁義重劃區推案，合計有395億元推案量。

鎖定捷運周邊的大型推案的遠雄集團、火力集中在中南部相對低價區的「購地王」興富發集團、在桃園藝文特區及台中推出大案的麗寶機構，以及「台中起家、新竹發光」的豐邑機構，均有超過300億元的推案量，分居四至七名。

老牌代銷甲山林轉投資的愛山林建設、全台大量推案的達麗建設、以桃園中路小檜溪為推案大本營的昭揚建設，以及新店在地建商合環建設，則各有超過200億元的推案量。

(工商 )