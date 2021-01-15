台股衝上1萬6000點，後市又一片看好，仍有人慘賠收場。一名網友泣訴他去年底只買一檔光電股，卻因當沖放空，結果被漲停板軋得吱吱叫，借券補單，不到3周慘賠270萬元。

悲慘原PO在mobile01發文，坦承自己從事高槓桿操作，去年放空一檔光電股，而且玩當沖，想賺點小錢。不料，該檔個股12月營收大噴發，連飆6根漲停，股價頭也不回；12月初股價約50多塊，今收盤已逼近100塊，幾乎漲了一倍，可想而知原PO的壓力有多大。

「只花了20天，敗光家裡的270萬遺產...對不起身邊的親人。」原PO欲哭無淚，大嘆短短幾天親手毀了自己的人生，他奉勸股友，投資千萬要在自己能力範圍內，該停損就停損，「這種大多頭還會慘賠，我真蠢。」

網友鼓勵他重新開始，不要懷憂喪志，「又不是負債，只要不放棄，總會迎來你人生的大多頭」、「我家輸過比你多10倍，因為玩融資，現在回頭看已釋懷，反倒感激有挫敗，學會謹慎謙卑知足及尊重市場」。

(中時新聞網)