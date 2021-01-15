前小熊總管艾普斯頓(Theo Epstein)於去年11月請辭，他曾破除小熊108年「山羊魔咒」，過去任職紅襪總管時也曾破解86年的「貝比魯斯魔咒」，請辭後他只休息3個月，就在大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)極力邀約下重回棒壇，將擔任大聯盟主席顧問。

去年艾普斯頓在合約還沒結束的情況下提前請辭，他表示自己花了龐大的時間分析棒球，多少錯過真的享受棒球的時刻，因此想休息一陣。

不過並沒有休息多久，曼佛雷德就找上門，他在一篇聲明中寫下，「艾普斯頓是棒壇最有成就及思想的人，很高興他接受我們的邀請，來協助我們進行的工作，提供他的見解，讓下一代球迷更喜歡這世界最棒的運動。」

艾普斯頓的成就是大聯盟的傳說，他從2002年僅28歲就擔任紅襪隊總管，寫下史上最年輕紀錄，接著在2004年幫助紅襪打破86年的「貝比魯斯魔咒」，從3敗絕對落後情況下面對世仇洋基連贏4場奪得世界大賽冠軍，之後他轉任小熊隊總管，又在2016年幫助小熊打破108年「山羊魔咒」，短短12年間就連破大聯盟兩大魔咒，成就非凡。

其實過去幾年擔任球隊總管時也經常與曼佛雷德或其他大聯盟高管聯繫，未來艾普斯頓將前進大聯盟辦公室，與棒球分析專家合作，討論各種規章制度變更對棒壇的影響。

(中時 )