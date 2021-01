美國總統川普今天把針對大型家用洗衣機課徵的「保護」關稅實施效期再延長2年時間,進一步保護惠而浦公司(Whirlpool Corp)等國內製造商免於進口競爭。

路透社報導,這項關稅於2018年1月生效,是川普為實現「美國優先」(America First)政策諾言首先實施的措施之一,其他課徵保護關稅的項目還包括太陽能面板、鋼鋁和中國商品。

美國政府是依據1974年貿易法第201條(Section 201 of the Trade Act of 1974)對洗衣機課徵關稅,目的在保護美國製造商不受進口產品激增的影響,為期3年。這項關稅措施原本應於今年2月8日到期。

獨立的美國國際貿易委員會(US International Trade Commission)去年11月判定,國內企業仍需要進口救濟措施,這讓川普得以在1月20日卸任前,延長課徵保護性關稅的措施。

保護美國洗衣機製造業的關稅配額(tariff rate quota)措施,對進口產品課徵20%至40%的關稅,依進口數量而定,但不適用於加拿大製造的洗衣機。

川普課徵這項關稅幾個月前,已就反傾銷稅與美國抗爭數年的韓國製造商三星電子(Samsung Electronics)和樂金電子(LG Electronics)都承諾在美國開辦洗衣機工廠。

在聲明中,惠而浦公司樂見美國延長關稅措施,並表示此舉「讓惠而浦近10年來協助確保自由公平貿易政策、以嘉惠消費者和我們全國9處製造廠1萬5000名美國員工的努力最終有了成果」。

(中央社)