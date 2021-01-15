美國總統川普今天把針對大型家用洗衣機課徵的「保護」關稅實施效期再延長2年時間，進一步保護惠而浦公司（Whirlpool Corp）等國內製造商免於進口競爭。

路透社報導，這項關稅於2018年1月生效，是川普為實現「美國優先」（America First）政策諾言首先實施的措施之一，其他課徵保護關稅的項目還包括太陽能面板、鋼鋁和中國商品。

美國政府是依據1974年貿易法第201條（Section 201 of the Trade Act of 1974）對洗衣機課徵關稅，目的在保護美國製造商不受進口產品激增的影響，為期3年。這項關稅措施原本應於今年2月8日到期。

獨立的美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）去年11月判定，國內企業仍需要進口救濟措施，這讓川普得以在1月20日卸任前，延長課徵保護性關稅的措施。

保護美國洗衣機製造業的關稅配額（tariff rate quota）措施，對進口產品課徵20%至40%的關稅，依進口數量而定，但不適用於加拿大製造的洗衣機。

川普課徵這項關稅幾個月前，已就反傾銷稅與美國抗爭數年的韓國製造商三星電子（Samsung Electronics）和樂金電子（LG Electronics）都承諾在美國開辦洗衣機工廠。

在聲明中，惠而浦公司樂見美國延長關稅措施，並表示此舉「讓惠而浦近10年來協助確保自由公平貿易政策、以嘉惠消費者和我們全國9處製造廠1萬5000名美國員工的努力最終有了成果」。

(中央社)