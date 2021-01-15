時代力量第三屆決策委員選舉結果出爐，身兼黨主席的立委陳椒華拿下632票，排名第一；立委王婉諭、邱顯智得票數分居2名、第3名。據了解，新任15位決策委員預計3月1日就任，任期為二年，預計近期會先召開工作會議，討論新任決策委員會首次會議時間，由15位決策委員推選出新任黨主席。

據時力黨章規定，決策委員會成員15人、候補3人，由黨員投票產生，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選；黨主席則由決策委員會成員互選產生。

時力今中午公布決策委員選舉結果，此次選舉共選舉投票人數829位，投票率45.93％，當選決策委員依得票數排列為陳椒華、王婉諭、邱顯智、林于凱、陳薇仲、吳韋達、吳佩芸、白卿芬、張衞航、賴嘉倫、彭盛韶、簡智翔、連郁婷、廖子齊、陳孟秀；李兆立、林彥甫、曾威凱等3人明列候補。

根據決策委員當選名單，黨務人士分析，支持陳椒華連任的決策委員較多，預料陳椒華將能順利連任黨主席，不過，仍須等待新任決策委員首次會議推選後確定。

(中時 )