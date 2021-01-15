蔡英文總統昨天和美國駐聯合國大使克拉芙特女士的英文視訊對話，對於總統提到聯合國一題，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，「參與」和「加入」用詞明顯不同，意思相差十萬八千里。這明顯又是一個兩面手法，對內宣傳與對外宣傳大不同。這究竟是蓄意的？或非蓄意的？

游盈隆今在臉書指出，蔡總統兩面手法，今再添一例；仔細聽完蔡英文總統昨天和美國駐聯合國大使克拉芙特女士的英文視訊對話（由總統府提供），再比對總統府發言人張惇涵轉述蔡總統的談話：「我們將繼續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動」，兩者差異甚大。

他說，對外說「參與聯合國」，對內說「加入聯合國」，「參與」和「加入」用詞明顯不同，意思相差十萬八千里。這明顯又是一個兩面手法，對內宣傳與對外宣傳大不同。這究竟是蓄意的？或非蓄意的？

他指出，根據總統府提供的視訊內容，蔡總統的英文表述如下：「we’ll keep pushing our participation in United Nations and UN affiliated meetings and events.」應翻譯成「我們將持續推動參與聯合國以及和聯合國有關的會議與活動」。很明顯地，英文＂Participation＂一詞，中文通常譯成「參與」，和「加入」（join 或 join in）語意不同。

游盈隆說，總體而言，他覺得蔡英文總統錯失一次在國際重要場合表達絕大多數台灣人希望「加入或重返聯合國」的願望，做為一個民選總統，她昨天這樣的表現其實是失職的行為，應該被檢討而非讚揚。「說真話，講真話，除了真話，還是真話」！

(中時 )