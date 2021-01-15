她擔任人民保母的保姆逾40年！彰化縣田中警分局工友蕭秀麗，從1976年起就進入分局擔任工友，40年來來每天穿梭在分局與各分駐所與派出所之間，幫忙環境清潔、公文遞送，16日即將屆齡退休，分局長鄭頴聰特別送上退休紀念品，並由全體同仁列隊歡送，場面溫馨感人。

蕭秀麗市彰化縣政府編制的正職工友，從年輕服務到年老，在田中分局奉獻大半青春，也歷經個人結婚、生子；除了要穿梭分局與各派出所間幫忙分送公文，也要負責田中分局與田中派出所的環境清潔工作，總是任勞任怨，且十分親切，是各世代員警口中的好大姐、好媽媽。

田中警分局長鄭頴聰（左五）致贈退休紀念品，感謝工友蕭秀麗（左四）40多年來的付出奉獻。（田中分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中警分局列隊歡送屆齡退休的工友蕭秀麗，有人依依不捨獻上擁抱，場面溫馨感人；分局全體同仁也與她在分局前合影留念。（田中分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中警分局列隊歡送屆齡退休的工友蕭秀麗，有人依依不捨獻上擁抱，場面溫馨感人；分局全體同仁也與她在分局前合影留念。（田中分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

為了感謝蕭秀麗40多年來對於警方的付出與奉獻，15日上午由分局長鄭頴聰頒贈紀念品及同仁代表獻上花束，感謝蕭女長期對分局的幫忙，最後全體同仁與蕭女移至分局大門口共同合影留念，讓她感動得紅了眼眶。

田中警分局長鄭頴聰表示，蕭大姐的工作每日需負責分局及各分駐(派出)工作認真盡責，提供分局與田中派出所舒適的辦公環境，對於交辦事項也都能依限完成，對警分局運作助益甚大，45年的辛勞，如今功成身退，大家都很不捨，但仍衷心給予最大的祝福，希望她退休後身體健康、平安快樂，「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」，分局像是個大家庭，希望她有空時常回來分局與同仁們大家敘舊，讓這份情感延續下去。

(中時 )