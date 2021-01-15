花蓮宗泰食品董事長余宗柏到港天宮與董事長賴榮文簽約，由港天宮將Q版媽祖圖像，獨家授權給阿美麻糬使用。（王志偉攝）

花蓮港天宮去年底邀請雲林北港朝天宮媽祖，首度東巡到花蓮一同遶境，雙媽合體吸引萬名信眾跟隨，當時限量推出的文創平安米，反應熱烈，激發宮廟文化與阿美麻糬名產伴手禮結合構想，推出「Q版媽祖」圖像伴手禮，除將在阿美麻糬門市上架，未來宮慶、遶境時也會在現場販售。

「吃名產、保平安」花蓮港天宮獨家授權宗泰食品旗下品牌阿美麻糬，製作別具特色的Q版媽祖圖樣包裝名產，宗泰董事長余宗柏昨在港天宮與董事長賴榮文簽約，由港天宮將Q版媽祖圖像，獨家授權給阿美麻糬使用。

港天宮與董事長賴榮文表示，媽祖慈悲為懷，授權圖像面容親切和善，更顯媽祖疼惜子民的形象。這款名產禮盒不僅將媽祖信仰發展出跨界合作的新方向，並將花蓮在地名產推向全台灣，打造最具特色的宮廟文化伴手禮品，若鄉親遊客造訪花蓮，他推薦這款「愛戀媽祖‧定情阿美祈福保佑禮盒」。

宗泰食品股份有限公司創辦人余宗柏也表示，感謝花蓮港天宮這次的合作提案，能夠為媽祖文化及花蓮觀光推廣盡一份心力感到非常榮幸，讓「愛戀媽祖‧定情阿美祈福保佑禮盒」成為遊客來到花蓮的名產新選擇，相信會受到各地信眾的喜愛。

(中時 )