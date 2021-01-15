近期話題性飆高的台灣職業籃球新聯盟P.LEAGUE+，開打至今將近1個月，各隊磨合調整已逐漸至定位，而季前一度被看好摘冠的台北富邦勇士目前未嘗敗績，蓄勢待發的立志奪下聯盟首座冠軍。在開闢台灣職籃新樂章之時，富邦勇士找來專注於傳承運動賽事的美國百年運動品牌 「Mitchell & Ness」，合作聯名推出「Legacy傳奇」限量帽款，16、17日將於富邦勇士主場開始販售。

Mitchell & Ness與富邦勇士聯名推出「Legacy傳奇」聯名限定紀念帽款，使用品牌最經典的Classic Red™帽型，有著細緻襯挺的帽面，美型的微彎帽沿，和Mitchell & Ness專有的舒適彈性汗帶。

設計以代表勇士「Braves」的俐落手繪及TAIPEI FUBON繡花、配色以淺灰及勇士藍的Two-Tone色搭，呈現Mitchell & Ness一貫的經典復古色彩，準備在聯盟開創之時創下傳奇。

台美聯手合作，運動歷史的紀錄者與開創歷史的榮耀球隊聯名合作，這將是勇士球迷們一同開闢球隊史詩的紀念帽款。將於16、17日兩天於台北富邦勇士主場限量販售，網路販售請洽詢富邦勇士官網以及Fanz台灣商城。

(中時 )