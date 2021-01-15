民視八點檔《多情城市》劇情將進入尾聲，「群飛CP」傅子純、邱子芯15日合體做公益，2人拍戲搭檔1年，吻戲拍過不下30、40次，邱子芯笑說越來越「舒服」，最喜歡一場幻想在辦公室接吻的戲。出道多年的傅子純，吻戲經驗更多，印象最深刻的一次，是《血觀音》和吳可熙的激烈吻戲。

傅子純陪伴老憨兒吃年菜。（民視提供）

回憶該場吻戲，傅子純擔心男生主動會被說「吃豆腐」，開拍前想跟吳可熙討論一下，但兩人都沒想法，直到開拍後，「被她嚇到，直接來超投入，濕吻伸舌頭」，不過兩人都是專業演員，順利完成開場戲。至於女友知道他拍吻戲？他說女友不會特別問，但回家後會有補償心態，會「做一下」家事。

邱子芯陪老憨兒寫春聯。（民視提供）

傅子純和女友穩交9年，享受同居生活，也見過雙方爸媽，對於婚姻、生小孩一切隨緣，被問到如何維繫感情？他說：「有另一半天生註定要在一起，秘訣就是，不要這麼自我」，本身是元旦寶寶的他，女友跟他一樣是摩羯座，兩人個性務實也互補，若碰吵架時，傅子純也會視情況退讓。但女友相當低調，幾乎沒被拍過，他開玩笑說：「我們都鎖在家不敢出門」，但都愛宅在家打電動。

傅子純（左）、邱子芯15日出席公益活動。（民視提供）

相較傅子純穩交，被稱「緋聞絕緣體」的邱子芯自認很宅，不愛出去玩，目前「穩定單身中」，現階段目標只想先賺錢。兩人拍戲默契越佳，傅子純不時蹦出冷笑話，她反虧他太聒噪，若未來要找另一半，「有幽默感，但不要太聒噪」。傅子純因胸毛旺盛，每年過年節目總要「露胸毛」，他自虧變「動物頻道」，很像看到黃金獵犬，反問有養狗的邱子芯觸感如何？她吐槽：「你那比較粗」。

兩人今出席娘家鮮食家傳愛到育成基金會「寒冬送暖活動」，與老憨兒寫毛筆字春聯、享用年菜，也拋磚引玉、各捐100道菜，呼籲大眾齊做愛心，陪伴老憨兒過新年。談到過年紅包數，傅子純將送總額6位數紅包，邱子芯每包會包5位數。

(中時 )