高雄輕軌大南環線試營運第一日就發生機車闖紅燈擦撞事件，導致新車頭明顯破損，維修費15日出爐。高雄捷運公司表示，機車騎士不聽路口義交指揮攔阻違規導致意外，將向騎士求償38萬元。

高捷公司調查，13日晚間近9點，3名未戴安全帽騎士，三貼騎乘一部機車企圖闖紅燈、強行通過輕軌二階凱旋、武昌路口，當時路口義交強行攔阻未果，搶快擦撞輕軌列車車頭右下方鋁板凹陷刮傷，估算損失為38萬451元，高捷公司已將相關事證提供警方，準備向肇事者求償。

輕軌列車車頭右下方鋁板凹陷刮傷，估算損失為38萬451元，高捷公司將向騎車求償。（高雄捷運公司提供／袁庭堯高雄傳真）

該起事故沒有造成乘客受傷，僅機車後座乘客手腳擦傷。高雄捷運公司表示，為引導民眾熟悉輕軌二階新開通的9站相關路段通行，到2／28試營運免費搭乘期間，各主要路口仍設有義交指揮，請民眾遵守號誌及指揮。

為了蒐集民眾的回饋，即日起至22日止，二階9站於平日上午8至10點、下午4至6點，假日下午3至7點，高捷公司均派出專人駐站蒐集民眾建議，彙整作為通車前的改善依據。

(中時 )