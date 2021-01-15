農曆年節將近，新北市永和區公所於13日及15日結合永和區戶政事務所及永和區衛生所替代役們，辦理歲末年終關懷獨居長者及協助居家環境清潔活動。（永和區公所提供）

農曆年節將近，新北市永和區公所於13日及15日結合永和區戶政事務所及永和區衛生所替代役們，辦理歲末年終關懷獨居長者及協助居家環境清潔活動，為轄內年邁行動不便的獨居長者清掃居家環境，讓他們可以渡過煥然一新、清潔舒適的好年，另外也送上新北市政府的關懷，包括養生沖調禮盒以及按摩枕。

82歲王奶奶長年因病癱瘓臥床，與智能不足的兒子相依為命，生活起居都依賴志工協助，這次特別列入關懷對象，由替代役男進行居家打掃，感到很開心；第一次參與清潔打掃活動役男覺得活動很有意義，從中學習照顧弱勢族群，培養同理心，展現敬老愛老與服務社會精神，對人生帶來助益與成長。

永和區長陳怡君表示，弱勢獨居長者因為身體與經濟狀況，少有外出機會，特別需要更多的關懷與陪伴，所以藉由公所一系列的關懷弱勢公益服務活動，結合各單位役男們一起加入助人行列，共同關懷社會各角落的弱勢族群；也藉由這個場合宣導防寒及熱水器使用安全，讓溫暖送進社會各個角落，為寒冷的季節帶來溫馨暖意。

(中時 )