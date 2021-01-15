SpaceX星鏈計畫在英展開測試 14:112021/01/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球首富穆斯克的太空事業SpaceX旗下的衛星寬頻服務星鏈計畫（Starlink）獲得英國電信監管機構Ofcom核發執照後，已於英國進行測試。 根據Ofcom發言人表示，2020年11月已發放地面站網路執照，允許星鏈在英銷售衛星信號接收器和其他通訊設備，藉此讓人們取得星鏈衛星網路發射的訊號。 SpaceX目前在英國透過電子郵件邀請用戶試用，每位客戶的衛星信號接收器和其他設備合計收費439英鎊，月費89英鎊，運送費54英鎊。 中捷列車軸心升級 首輛測試 富太太嚴選年夜飯 過年佳餚推薦 (工商 ) #SpaceX #衛星 #英鎊 #星鏈計畫 #Ofcom 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰昇去年可望賺進1個資本額 04:102021/01/15 證券．權證 國衛院揪團 癌症精準醫療合作聯盟啟航 10:392021/01/15 財經 攜花蓮縣府創千億商機 台鐵推洄瀾雙城開發計畫 04:102021/01/15 財經要聞 花蓮最大都更 洄瀾雙城開發啟動 04:102021/01/15 地方新聞 推動韌性供應鏈2.0 貿協組台美合作考察團 04:102021/01/15 財經要聞 《三國群英傳8》製作人感謝信 公開後續更新計畫 13:272021/01/15 科技 IC設計熱 次集團雙箭接棒 04:102021/01/15 證券．權證 MIDO史上首位代言人 人氣帶買氣 金秀賢魅力吸睛 04:102021/01/15 時尚消費 三星Galaxy S21系列25900元起 加碼預購禮不手軟 11:232021/01/15 科技 需求熱 美利達桂盟權證靚 04:102021/01/15 證券．權證 政權交接團隊：拜登將推1.9兆美元經濟紓困計畫 07:222021/01/15 國際 財經熱門新聞 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 2國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 爭奪澳在陸地盤 1國喊話：近100億噸鐵礦石待開採 - 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 大家一起慘 - 財經 印度人口將超陸 同樣崛起還是變貧困大國？日媒曝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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