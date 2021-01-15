全球首富穆斯克的太空事業SpaceX旗下的衛星寬頻服務星鏈計畫（Starlink）獲得英國電信監管機構Ofcom核發執照後，已於英國進行測試。

根據Ofcom發言人表示，2020年11月已發放地面站網路執照，允許星鏈在英銷售衛星信號接收器和其他通訊設備，藉此讓人們取得星鏈衛星網路發射的訊號。

SpaceX目前在英國透過電子郵件邀請用戶試用，每位客戶的衛星信號接收器和其他設備合計收費439英鎊，月費89英鎊，運送費54英鎊。

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