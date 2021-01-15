明天將舉行民進黨籍桃園市議員王浩宇的罷免投票，國民黨主席江啟臣與智庫副董事長連勝文今天合體拍片，歷數王浩宇過去幾年講出來汙衊原住民、宗教、往生者、民間業者的不當言論，呼籲住在王浩宇選區中壢的民眾，明天出門投票罷免王浩宇

江啟臣首先問大家，將萊克多巴講成賽德克巴萊汙衊原住民族的是誰？連勝文也問大家，罵民進黨多敗類卻又加入民進黨，嘴巴說不要身體卻很老實的是誰？(都是王浩宇)

接著影片中繼續指出王浩宇的種種驚人言行，包括不分青紅皂白直接指控家樂福賣的美牛有含瘦肉精汙衊大賣場、自行宣布疫情結束亂報疫情、胡亂使用耶穌被釘在地上的圖片褻瀆宗教、在高雄市議長許崑源身亡時出面冷嘲熱諷。

連勝文接著表示，本次罷免投票門檻真的非常高，縱使贊成票數為王浩宇當初當選票數的五倍都不夠，加上天氣可能很冷，還有防疫考量 都增加民眾投票難度。

江啟臣也說，這次罷免投票不僅是決定一個譯員的去留，更是台灣政治道德標準的分水嶺。所以連勝文呼籲民眾，不管贊成或反對罷免都出來投票，這樣再囂張的政治人物都才會懂得收斂。江啟臣也提醒，這樣才能讓政黨重視人民的意見。

最後兩人一起呼籲中壢人在1月16日站出來投票，並高喊「中壢加油！台灣加油！」

(中時 )