桃園某醫院醫護染疫，中央流行疫情指揮中心稱染疫醫師（案838）因照顧需插管的確診患者而遭傳染，雖強調防護措施都有依照SOP，但「百密仍有一疏」，而針對醫院管理，指揮官陳時中於本周三（1/13）記者會稱，秋冬專案有管理精進方案要進行，然而有專家透露，指揮中心已發函各衛生局，近期將派員無預警抽查各醫院通報、動線規劃和門禁管制等防疫措施，要地毯式檢視全台院內感控。

指揮中心發言人莊人祥表示，第一圈疫調468人陰性，醫院向指揮中心提出擴大採檢計畫，以該院同科共452人，今明兩天採檢，檢驗結果會再向指揮中心回報，最晚結果明天出爐。

醫療應變組副組長羅一鈞則表示，有關無預警查核醫院計畫，這是秋冬專案一部分，去年12月就決定，公文是12/30發給各醫院，會在一月進行無預警查核針對一月三十日，前要完成199家重點專責醫院，包含社區採檢、重度收治醫院，各衛生局需要完成。二月部分，扣除重點醫院，其餘醫院1月22日前要完成查核。

羅一鈞表示，基隆、新北、台中、嘉義都有發佈新聞稿有在進行這樣的事情，衛福部也請衛生局填報查核進度，目前已經有21家完成查核，到月底前要有199家。

查核重點有三，第一部分第二部分是配合秋冬方案要擴大採檢、落實通報，第三部分是和民眾有關，醫院動線門禁的管理以及陪探病要落實實聯制，這已經要求很久，但這次要實地訪查落實狀況。

目前發現有一家醫院陪探病的實聯制沒有落實，已經要求限期改善並進行複查，若在沒通過就會依照傳染病防治法，最重可處30萬元罰鍰。

羅一鈞強調，不是因為院內感染事件去啟動無預警查核，而目前發生感染的醫院也還沒啟動，該醫院因應調度，工作吃緊，因此會做一些適當的調整。

(中時 )