新北一名11日從關島返台的旅客，昨被發現倒臥廚房陽台，送醫不治。中央流行疫情指揮中心表示，目前知道這個個案有慢性病史，到底死因為何，還需要由新北市衛生局、檢察官來研判。

指揮中心發言人莊人祥說，這名個案1月11日搭乘華航班機回來，12、13日都有里幹事聯繫，均表示沒有症狀，14日的時候沒有接到電話，下午探視被發現昏倒，送院急救，期間也有採檢送驗。

莊人祥表示，目前知道這個個案有慢性病史，到底死因為何，還需要由新北市衛生局、檢察官來研判，我們也會提供檢驗結果給地方政府。

(中時 )