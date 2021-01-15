全球車市復甦，車用PCB廠-敬鵬(2355)訂單能見度已到今年第2季，敬鵬表示，今年上半年業績及全年業績均會比去年好，不過歐美疫情嚴峻，大陸疫情亦有再起疑慮，若生產不受影響，審慎樂觀看待營運，歐系外資也看好敬鵬營運，上調敬鵬目標價至41元。

歷經中美貿易戰及全球新冠肺炎疫情長達兩年低迷後，全球車市自去年下半年開始復甦，加上電動車銷售起飛，讓敬鵬業績自去年下半年回神。

受惠於車市回溫，敬鵬去年第4季合併營收為42.45億元，季成長9.55%，累計2020年合併營收為153.13億元，年減14.13%。

在車用相關需求強勁下，敬鵬訂單能見度已達今年第2季，敬鵬表示，目前訂單不是問題，比較擔心的是全球新冠肺炎疫情及PCB上游材料如銅箔等缺貨，以及缺工問題，若工廠生產不受影響，今年上半年營運跟全年業績將優於去年。

歐系外資報告指出，我們預期敬鵬將受惠於全球汽車生產復甦及電動車的擴張，通信及低軌道衛星產品線，生產規模不斷擴大及多元的業務可望帶動公司獲利恢復成長，將敬鵬目標價由34元上調至41元。

(時報資訊)