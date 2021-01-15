央行在2020年底的突襲式「打炒房」政策，本次連同經管會、財政部跟內政部夥同作戰，打炒房陣容更勝往年。(圖/ 截取自youtube)

疫情持續延燒，眾多產業深受其害，但回顧2020年房地產卻依舊火熱，不過就在去年(2020)12月，央行釋出新的「打炒房」方案，究竟會有哪些影響？以及今年想要買房自住、投資的朋友應該要怎麼買？《旗開得勝》邀請到房產界林志玲—徐佳馨，以專家的角度分析「打炒房」影響，並給予買房民眾最實用的建議，讓想要進場的人能夠快、狠、準，買到心愛的小窩！

2020年，全球都遭受新冠肺炎的肆虐，無論是餐飲、旅遊等產業紛紛受到最直接的衝擊，但偏偏台灣的房市卻很火熱，究竟原因為何？不動產企研室資深經理徐佳馨就表示，房市很熱的原因共有3個，那就是疫情影響導致各國熱錢多、海外資金大舉回流，以及買房利率相對低檔、台幣匯率高。

不過就在去年12月，政院聯合中央銀行、金管會、財政部及內政部，祭出突襲式的新「打炒房」方案，原本雙北市就有選擇性的信用管制，現在針對第二戶就有貸款限制，換屋族群深受影響；再來，不管你是不是自用客戶，如果持有兩戶以內，貸款成數不受限，若是持有3戶以上就會被認定為投資客，貸款一律限制為6成，且沒有寬限期；購地貸款與豪宅貸款則沒有太大改變，但是有個值得注意的新方案就是「餘屋貸款」，若是建商的房子賣不掉，想要申請餘屋貸款的話，貸款成數僅為5成，目的就是希望建商不要囤屋。

想要日後好脫手，買房重點關注電梯房，老了之後免爬樓梯，收出機率高於公寓。(圖/截取自youtube)

此外，徐佳馨認為現在局勢動盪大，建議買房後要有未來換屋的打算；再來就是電梯宅比公寓來的好，自住方便且未來脫手也較容易。針對想要買房自住的民眾，她覺得如果有看到喜愛的房子，可以先去銀行詢問貸款成數、利率，若成數高、利率佳、估價好，符合這3個條件就能購入，且目前央行在打炒房，價格有些盤整，算是買房的好時機。

投資者以往的短進短出策略已沒賺頭，除了都更改建物件外，可當起包租公、婆，緩解貸款壓力。(圖/截取自youtube)

若是身邊有些閒錢想要買房投資，徐佳馨覺得要改變策略，建議“看長線”，也就是當起包租公、婆，收取現金補貼房貸，如此也會輕鬆許多；或是關注要都更及危老的地段，改建空間也比較大。買房如同貨比三家，需要多方比較、思量，也要注意政府的政策及社會動向，建議可以請教房產相關人士，才能避開冤枉路喔！

(中時新聞網)