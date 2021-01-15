因應秋冬專案，1人1戶防疫新制本月15日上路，因防疫旅館數量不足，集中檢疫所釋出1500房集中檢疫場所，短短6天就被訂光，衛福醫福會執行長王必勝表示，不少急著返台過年的國人，未找妥檢疫處所直接返台，違規雖會面臨罰款，但會直接被安排住進集中檢疫所，他表示，新制今天第1天，正在盤點違規數量，若這類違規數量增加，再釋出檢疫所房數的機率將大幅降低。

因應秋冬專案，緊縮邊境管理，指揮中心規定，持陰性證明返台者，卻因故無法安排返台居家檢疫住所，航空公司得先予其登機，抵台後如仍拒不提供將視為未完成入境檢疫健康申報，依傳染病防治法開罰最高15萬元，並強制送集中檢疫所檢疫。

指揮中心發言人莊人祥表示，早上10點後有第一班班機入境，目前沒接到狀況，一天之後會再統計報告，目前還沒有資料。

至於未來如何查驗，莊人祥說有和民政系統提出計畫，會是地方政府量能，可能會有人檢舉，有多人一戶的狀況下都會去做查驗，會再訂出SOP，致電居家檢疫者等，再去查驗。

王必勝表示，違規事件目前尚未完成統計，不過先前就已有預設可能會發生零星的違規事件，主要是以之前推出返台需檢附三日內陰性證明的違規率，做一預測，未持陰性證明就回台的案例，其實是非常少的，這次相信會有違規事件，但評估認為應該是低的。

王必勝表示，先前釋出的1500間集中檢疫所房間，從12日起，陸續有需要檢疫的國人入住，秩序良好，檢疫狀況也相當順利。集中檢疫所預計1月底之前，能擴充至4500到5000間房，以因應各種檢疫專案。

莊人祥表示，集中檢疫場所房間數是否再度釋出，需視這兩天有沒有違規的數量，做出估計才好做出後續是否釋出的量能，沒有說一定會或不會釋出，因為，若有民眾違規，就必須準備集中檢疫所讓違規的民眾居住，當然也要付罰款，要看幾天後，再結合未來還有一些專案，並視量能再評估釋出的數量。

羅一鈞表示，過去這一周以來，新增4處集中檢疫所，共401床的集中檢疫場所，至於防疫旅館數量，春節時會有一萬七千房，再加上安心旅宿的數量，可能有六千房，再加上集中檢疫一千五百房。

(中時 )