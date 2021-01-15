加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）敦促世界各國團結陣線，對抗中國拘捕外國公民情事；他並說，每個國家都可能遭遇這種情況。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）於2018年遭中國逮捕拘禁，並以間諜罪名起訴。最近中國允許加拿大領事館人員再去探望兩人。

加拿大一再呼籲友邦施壓北京釋放這兩人。

杜魯道在今天播放的路透社線上論壇Reuters Next 專訪中表示：「我們有巨大同盟陣線，不只和美國，也與世界其他夥伴國家，繼續對中國採用愈來愈多的強制性外交作法提出質疑。」

杜魯道說：「我們必須團結一致，因為誰知道下一個可能輪到哪個國家公民？」

加拿大警方2018年依美國發出的拘票逮捕華為財務長孟晚舟，中國不久後拘捕康明凱和史佩弗。目前孟晚舟被軟禁溫哥華家中，力抗被引渡到美國受審。

加拿大外交部長賈諾（Marc Garneau）的發言人表示，加國先前已獲得中方同意，最近幾月讓家屬與領事館人員再去探望康明凱和史佩弗，但發言人並未說明細節。

熟悉此案人士表示，自去年10月以來，領事館人員探望兩人次數也恢復到疫情之前的程度。家屬也曾和兩人通電話。

(中央社)