峨眉鄉長王增忠涉入LED燈汰換採購弊案，遭收押禁見，新竹縣政府15日派任縣府參議邱世昌，接任峨眉鄉代理鄉長，將推廣農產品行銷、在地觀光旅遊，帶動當地發展。

由於王增忠遭收押，無法履行鄉長職務，新竹縣政府依據地方制度法第78、82條，正式派任邱世昌代理，15日於峨眉鄉公所舉辦交接典禮，由祕書長陳季媛監誓、主計處長黃文琦監交，由峨眉鄉公所祕書鍾經峰，將印信交給邱世昌。

陳季媛表示，邱世昌畢業為中華大學建築與都市計劃學系研究所碩士、淡江大學水利工程系畢業，公務員資歷已有33年之久，曾任環保局副局長、農業處長等職，也曾再新埔鎮公所、芎林鄉公所歷練，相信他能快速銜接公所職務，推展鄉政。

邱世昌也表示，他為資深公務員，也對於推動鄉公所的工作很有信心，期待與代表會攜手，為峨眉鄉的未來打拼。邱世昌認為，峨眉鄉具有好山好水，過去也曾與家人多次到峨眉踏青，十二寮休閒園區、獅頭山風景區、峨眉湖均具有良好的發展條件，峨眉鄉更入選交通部的2021台灣經典小鎮。

邱世昌指出，未來除了持續推動鄉公所的政策外，也會結合過去擔任農業處長的經驗，協助推廣農特產品、觀光休閒，與農會合作發展農遊體驗等，期望吸引各地遊客到峨眉走訪踏青，行銷在地農特產品，增加居民收益。

(中時 )