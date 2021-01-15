三星最新於全球發表Galaxy S21系列三款年度旗艦，即Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra，台灣擠進首波市場，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今受訪時表示，三星本次在定價上釋出有感的善意，就是要讓消費者更容易入手，也看好成長會相較前一代多出2成，他也預估今年台灣5G滲透率會到80%，三星也會以5G產品為主力耕耘。

陳啟蒙表示，這次三星在價格上，特別作了調整，Galaxy S21售價25900元起、Galaxy S21+售價30900元起、Galaxy S21 Ultra售價39900元起，主要就是考量讓消費者更容易入手，且在所有促銷活動上搭配年節祭出更多家有感加碼，另外，系統業者對於5G的積極，也會大力加碼推動，基於上述因素，本次Galaxy21系列力拚較Galaxy20系列成長2成是可以預期的；以上市的第一個月來說，三星各個產品出貨的比重預估，Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra分別抓40：40：20。

對於本次在Galaxy S21系列價格設定上更加親民，陳啟蒙強調，觀察整體台灣整體消費者市場狀況，今年應該是台灣5G更趨成熟的一年，所以三星將發表時程提早，剛好也可以趕上傳統農曆年，可以做出更積極的銷售活動，對於價格，除5G成熟下，零組件降格會下降，三星會在適當的時間做出適當的調整，搭配整個市場的趨勢，未來的其他機款，也會持續研擬。

綜觀整體台灣5G市場，陳啟蒙表示，預估今年台灣5G滲透率會到80%，至於三星的產品結構上也希望可以到80%，也看好今年下半年三星的5G機有機會看到7000~8000元，也就是說出現萬元以下的產品，整體佈局會以5G為主，當然4G市場還是有其基本的需求在。

三星本次針對美國市場有推出顏色客製化，台灣是否有機會跟進，陳啟蒙回應，台灣目前正積極和總部爭取中，希望未來有機會在台灣也有類似的客製化服務。

(時報資訊)