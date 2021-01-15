義大利數據保護單位周四指出，臉書(Facebook)旗下的通訊軟體WhatsApp並未向用戶清楚表達其隱私權政策的變化，民眾將難以決定是否要放棄該服務。

WhatsApp為義大利最受歡迎的通訊軟體，此前於4日表示，將保留包括用戶定位和電話號碼等數據，與臉書或旗下Instagram和Messenger進行分享的權利。

此決定引發義大利以及其他地區用戶的擔憂，促使部分用戶改投向其他軟體，例如Signal或Telegram，並引起歐洲數據保護委員會(EDPB)的注意。

義大利監管單位認為，民眾不可能瞭解隱私政策有什麼變化，也不會瞭解臉書在2月8日後會如何處理數據；表示將仔細研究WhatsApp的免責聲明，評估其是否符合義國隱私數據的規定，並補充表示，隨時準備緊急介入。

WhatsApp發言人表示，公司正在調查監管單位對隱私政策更新的立場；希望這些改變不會影響到訊息交換的隱私；更新是要對公司如何收集和使用數據更加透明化。

WhatsApp的隱私政策變化已經引起許多國家關切，包括土耳其啟動調查，印度也提出法律指控。

(時報資訊)