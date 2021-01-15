陽明(2609)今(15)日於台灣國際造船公司高雄廠舉行2800TEU級全貨櫃輪「譽明輪」新船命名典禮，陽明海運表示，「譽明輪」將於1月19日投入營運並配置於台灣-菲律賓航線(TPE航線)，提供客戶快速的高雄直航馬尼拉運送服務，將有助於進一步提升亞洲航線營運績效。

今天典禮由陽明海運董事長鄭貞茂及台船董事長鄭文隆共同主持，「譽明輪」為陽明海運委由台船建造之10艘2,800 TEU級全貨櫃輪中第7艘交付予陽明海運之新船，該船型可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，配備有353個冷凍櫃插座，船舶全長209.75公尺，寬32.8公尺，滿載吃水11.2公尺，設計船速可達21節，採劍艏船型節能設計，可提供卓越的節省油耗表現及流體動力性能，搭配主機採用Low-LoadTuning EGB模式，輔以脫硫塔的安裝，可有效率的降低氮氧化物及硫氧化物之排放，使船舶更具環保優勢並符合國際標準，讓船舶在營運之餘亦可善盡對海洋環境保護之社會責任，達到企業與環境永續雙贏。

陽明海運表示，「譽明輪」具備智慧資訊架構技術，可於海上服務時蒐集航行大數據並即時傳送至雲端資料庫，再由監測軟體來分析並即時監控、預測船體結構健康度，以確保船舶海上航行安全；此外，「譽明輪」為全球首批取得美國驗船協會(ABS)Smart INF(Data INFrastructure for Smart Function implementation)及SmartSHM(Structural Health Monitoring)智能標章認證的貨櫃船之一，同時也獲得財團法人中國驗船中心(CR)認證具備智能船體-結構健康評估(H)、智能能效-俯仰最佳化(Et)及智能整合平台(I)等功能，取得智能船舶船級註解(SmartshipH, Et, I)之證書，更利於船隊管理邁向智慧化及數位化。

「譽明輪」將於1月19日投入營運並配置於台灣-菲律賓航線(TPE航線)，提供客戶快速的高雄直航馬尼拉運送服務，將有助於進一步提升亞洲航線營運績效。

(時報資訊)