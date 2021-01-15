「我要抱怨我家小寶」。一名母親表示，若孩子考試成績不錯，通常都會給予獎金作為獎勵，小寶期末考數學拿了98分，當她看到答錯的題目卻當場傻眼，原來小寶把「28答做二十九」，她直呼「真的要虐人啊」！

這名母親今（15）日於臉書《爆怨2公社》指出，若孩子於學校考試成績好，就會給予適當的獎金作為獎勵，平日小考與大考的獎金皆不同；相對考差也會有處罰，而這次的大小寶的成績都沒有讓她失望，惟小寶的數學考卷讓她相當傻眼。

兒子將「28」選成「二十九」，令她直呼傻眼。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO表示，小寶數學考試拿下98的高分，他唯一錯的題目為「28要怎麼讀？」4個答案選項分別為「二十七、二十八、二十六及二十九」，孰料，小寶卻選了4「二十九」的答案，她傻眼直呼「原來28唸做二十九嗎？」

原PO認為不一定要考100分，但錯這種題目真的很虐人，「我巴不得把獎金發出去。」最後她更無奈表示，大概是小考獎勵金拿很多了，大考的加碼金索性不拿，字字句句都看出她的無奈。

不少網友看了他的分享後，紛紛笑稱「小寶好心，幫妳省錢」、「28就想順著29，這直接反應啊」、「這題寫錯真的該打」等。另外也有網友要原PO別要求太高，小孩子快樂學習就好，不管考幾分，都值得鼓勵。

(中時新聞網)