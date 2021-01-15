台中市劉姓婦人飼養的愛犬今年初走失，家人到處尋找，才知狗狗已遭到車子撞死，料想不到的是，屍體還被當成廢棄物丟棄，讓無法見到愛犬最後一面的她難以接受，憤而向民代陳情；立委黃國書表示，台中市府去年才訂定「街道犬貓遺體處理作業流程」，主管機關應依照流程處理。

看著愛犬的照片，劉婦情緒悲傷，她說，本月8日晚間10點多發現狗狗不見蹤影，立即到住家附近尋找、還在網路社團發布尋狗啟事，隔天接獲通知，才知愛犬當晚11點遭車子撞死，她趕忙詢問動保處、清潔隊屍體去向，竟得知愛犬屍體被當廢棄物裝到垃圾袋並遭焚化，無法接受清潔隊委外廠商如此便宜行事。

黃國書指出，有感於民眾的動物保護觀念近幾年進步許多，更有很多寵物被飼主視為心靈的寄託、是家人，台中市府去年三月特別訂定「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」，讓大家更懂得尊重生命，卻無法理解明明作業流程已經訂定，為何卻還發生這樣的事件？！

黃國書說，有飼主且已經植入晶片的狗狗，卻還會遭廠商當作廢棄物焚化，顯示此作業流程未落實執行，市府應儘速改進。市議員黃守達認為，此作業流程實施至今，仍常接獲民眾質疑市府處理流程未依規定，仍將犬貓屍體當廢棄物處理，呼籲市府應確實依照流程處理犬貓屍體，不要便宜行事。

台中市環保局清潔隊處理科長陳星勻表示，清潔隊或委外廠商若收到犬貓屍體，須裝入各區隊專用箱並送往動物之家，由動保處通知飼主領回或委託專業業者火化，未來一定落實此流程；動保處祕書阮斐瑜則強調，未來會全力配合環保局措施並加強雙方溝通。

(中時 )