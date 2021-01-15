資深主持人廖偉凡，主持知名選秀節目《五燈獎》長達十年時間，不過該節目停播後，便轉型為通告藝人，如今已鮮少出現在螢光幕前，近來上節目時自曝過去口腔長腫瘤，沒想到動刀時，醫生竟不慎將血管切斷，差點讓他命喪黃泉。

廖偉凡上節目《聚焦2.0》時，透露過去曾面臨生死關卡，他表示有天發現口腔有個硬塊，便趕緊到醫院做切片檢查，後來診斷出口腔內長了腫瘤，醫生判定由於是0至1期，建議做個小小切除手術就能痊癒，沒想到手術後回恢復室時，護士驚見醫生不慎將他的血管切斷，導致頭腫得像西瓜一樣，血管更是幾乎爆開，再度緊急送進手術室開刀。

好在手術相當順利，讓廖偉凡從鬼門關前搶回一條小命，事後護士透露當時要是自己晚來5分鐘，恐怕就不會發現廖偉凡的危急狀況，小命恐怕就不保了，對於險因為醫療疏失在鬼門關前走一遭，他表示從未興起怪罪醫生的念頭，畢竟自己都非完美之人，有什麼資格要求別人是完美的人，強調至今對醫療團隊仍抱持著感恩的心。

廖偉凡淡出螢光幕後，便到直銷公司擔任總經理，月入超過20萬，更將公司原本1億多業績成長到4億，不過因為喉嚨不好提出辭呈，未料老闆不放人提議他轉當顧問，只要每周到全台各地分店現身一次，雖然薪水砍半仍有6位數，生活不虞匱乏。

(中時新聞網)