雲林縣議員林岳璋居間協助張姓男子申請良民證，克服卡關窘境。（資料照片／周麗蘭攝）

31歲張姓男護理師人在澳洲，突急需申請警察刑事紀錄證明（俗稱良民證），但因他把身分證帶出國，在台灣的母親也無法替他申請。雲林警察局積極展開跨國服務，聯繫駐澳洲布里斯本聯絡官，使張男到外館驗證身分，良民證在兩天內完成核發，本案是全台跨國申請良民證首例。

張姓男子擬在澳洲從事護理工作，三年前到布里斯本熟悉環境，去年新冠肺炎疫情爆發，澳洲封境、封城，他迄今未回國過，為辦第二次簽證需繳良民證，但他把身分證、健保卡都帶出國，台灣的家人無法幫他申辦。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，申請警察刑事紀錄證明需持身分證正本，由本人或委託他人辦理，本案困難點是申請人證件正本都不在台灣。

張姓男子的母親急如熱鍋螞蟻，陳情縣議員林岳璋，縣長張麗善也關切。雲林縣警局長朱宗泰想起他以前在刑事局服務時的林姓部屬目前正在澳洲布里斯本擔任駐外聯絡官，立刻指示警察局外事科聯繫，務必讓張姓母子安心。

澳洲駐外聯絡官請張男子到外館證驗證身分，完成證件公證，雲林縣警局兩天內就核發良民證，同時張男也再把身分證寄回台灣。

林岳璋表示，原以為可持戶籍謄本申請，但警政署表示依法須持身分證正本，疫情期間跨國寄證件可能有延宕或遺失的風險，幸好朱宗泰局長鼎力協助，澳洲駐外聯絡官是又正好是他的舊部屬，聯繫無障礙。

張母說，兒子第一次簽證辦過良民證，疫情打亂求職步調，三年來都靠視訊看兒子，她很感激林岳璋議員、雲林縣警局盡全力幫忙解決難題。

朱宗泰曾兩度在刑事局擔任副局長，協助本案的駐澳洲布里斯本林姓聯絡官曾任刑事局偵查科副科長。

良民證是警察機關依司法或軍法機關判決確定、執行的刑事案件紀錄證明，申請者多為因應求職、出國、移民及各類職業證照檢考等需求而辦理，在縣市警察局的外事科辦理。

朱宗泰表示，雲林縣警局為方便民眾申請、領證，2020年12月起周一至周五受理時間延長到下午六點半，民眾如有需要都可向警察局洽詢，以免受騙。

(中時 )