Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

巴黎聖日耳曼的巴西球星內馬（Neymar）去年和馬賽後衛A.岡札勒斯（Alvaro Gonzalez）從場內摃上社群網站，互控對方種族歧視與輸不起。昨天大巴黎在法國超級盃2比1勝馬賽奪冠，贏家內馬賽後上推特嘲諷岡札勒斯，引發兩人第二波口水戰，互罵內容只能用「中二」來形容。

「王者降臨，阿瓦洛（岡札勒斯名）你出生了嗎？」內馬賽後在推特po出自己在超級盃進球後做鬼臉的慶祝照，大開嘲諷，岡札勒斯也不甘示弱回敬自己在比賽防守時、拽著內馬頭部的照片，嗆說：「我爸媽教我看到垃圾就要清掉。」

由於兩人首次衝突的導火線，是馬賽在法甲聯賽擊敗內馬，岡札勒斯面對內馬指控他種族歧視，回嗆是對方「輸不起」，這次獲勝的內馬當然不會放過機會，再嗆強調自己聽爸媽叮嚀的岡札勒斯「忘了怎麼奪冠」。

於是換岡札勒斯搬救兵，找的不是別人，既然內馬自稱為王，岡札勒斯就po出綽號「國王」（The King）、擁有3座世足冠軍的巴西球王比利（Pele），嗆內馬只是就是活在比利的陰影底下。內馬則回嘴說：「那你就是活在我的『陰影』底下了吧，你靠它變得有名、受歡迎，才變成球星。」

老實說，兩人互嘴的內容相當幼稚，尤其是保持轉會費世界紀錄的內馬，完全沒有半點「勝不驕」的謙虛素養，令人搖頭。而這場「中二」對決可能很快又會有第3集，因為大巴黎與馬賽下月7日又要在法甲聯賽碰頭。

(中時 )