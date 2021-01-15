由外交部駐關島台北經濟文化辦事處與關島當局協調促成的人道與醫療包機11日返國，14晚間卻日傳出其中一名家住新北淡水、73歲居家檢疫老翁猝死家中陽台的意外，目前遺體目前暫時安置在醫院，但其胞妹表示他20餘年糖尿病史，目前遺體還醫護人員採檢確認有無感染新冠肺炎後，才會相驗釐清死因。

新北市衛生局指出，該名死者是名73歲老翁，11日從關島入境居家檢疫，直到13日期間皆無異狀，對於這段期間的居檢關懷電話與簡訊也都有回應，但14日電話關懷時卻沒了消息，公所里幹事偕同相關人員到宅關心，發現老翁倒臥陽台，經通報消防隊急救送醫，仍告不治。

據了解，里幹事14日上午給該名老翁電話未接，下午再打一通也沒接，才趕緊和里長、警察破門，發現他在陽台已無呼吸心跳，為避免造成恐慌，接下來社區大樓會持續消毒，護理人員也會到場衛教。

目前老翁遺體仍存放在醫院，根據衛生局查訪，周男的胞妹表示妹妹指出，周男長年都居住在關島，但是他過去有罹患糖尿病，至少已經20年。目前具體死因有待檢警相驗，指揮中心也會協助進行新冠肺炎採檢。

據了解，這班人道醫療包機除了13名機組員，47名旅客中大部分是滯外的國人，有9人是國際醫療專案申請入境，5人是需就醫的關島病患，4人是陪病家屬。

(中時新聞網)