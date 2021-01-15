嘉義縣農會及17個鄉鎮市農會會員代表、農事小組長選舉今天登記最後一天，新港鄉農會中午傳出有黑衣人陪同登記，警方盤查時發現車上有棒球棍、玩具槍等，將一行人帶回派出所偵訊。
據了解，今天上午約有4、5台車載著10多名年輕人陪同某候選人前往新港鄉農會登記，部分人陪同其上樓登記，部分人在農會樓下，由於農會選舉不可輕忽，警方剛好在農會加強巡邏，發現可疑人物即上前盤查，在車上發現玩具槍、棒球棍等物。
農會總幹事林雅欣表示，農會選舉不可輕忽，但目前農會人員無安全疑慮。
(中時 )
嘉義縣農會及17個鄉鎮市農會會員代表、農事小組長選舉今天登記最後一天，新港鄉農會中午傳出有黑衣人陪同登記，警方盤查時發現車上有棒球棍、玩具槍等，將一行人帶回派出所偵訊。
據了解，今天上午約有4、5台車載著10多名年輕人陪同某候選人前往新港鄉農會登記，部分人陪同其上樓登記，部分人在農會樓下，由於農會選舉不可輕忽，警方剛好在農會加強巡邏，發現可疑人物即上前盤查，在車上發現玩具槍、棒球棍等物。
農會總幹事林雅欣表示，農會選舉不可輕忽，但目前農會人員無安全疑慮。
(中時 )
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