國內日前出現第2起院內感染案例，一名照顧重症個案的醫師染疫後，同居女護理師也確診，引發社區感染。中央流行疫情指揮中心今發函醫界，呼籲醫界落實相關感染管制措施，正確穿脫防護裝備，但指揮中心說，不是針對北部某醫院對號入座，而是提醒大家重新檢視有無做到防護。

致醫界通函指出，為防範COVID-19在醫療機構內造成傳播，中央流行疫情指揮中心訂有「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)感染管制措施指引」，提供醫界同仁照護COVID-19疑似或確診個案時參考依循。感謝各位醫界同仁於疫情期間全心守護國人健康，與政府攜手共同防止COVID-19疫情在國內造成傳播。

該通函進一步說，鑒於國外疫情嚴峻，COVID-19對國內的威脅持續存在，為保障您的健康並防範COVID-19在醫療機構內造成傳播，指揮中心再次呼籲醫界同仁，於執行醫療照護工作時，注意落實相關感染管制措施及穿戴適當個人防護裝備，請依標準作業流程正確穿脫防護裝備，避免在脫除裝備時自我汙染，並在脫除個人防護裝備後，請務必立即執行手部衛生。醫界同仁於執行照護過程中，若發現個人防護裝備未穿戴妥當，疑有暴露風險時，在可行情況下宜暫停處置或由備援人員接替，儘速離開照護區，以降低暴露風險。

指揮中心另也提醒，醫院在照護COVID-19重症個案時，請避免使用非侵入性的正壓呼吸器裝置，如雙相陽壓呼吸器、持續性陽壓呼吸器、高流量氧氣鼻導管等；所有呼吸器必須具高效率的過濾裝置，並應儘量使用拋棄式呼吸器管路裝置，以降低傳播的風險。

對於前述通函內容是否是因為北部醫院而發？醫療應變組副組長羅一鈞表示，此事不是對號入座，而是呼吸道感染引發重症者的插管前後，本來就是要注意的事情，我們想透過這樣的提醒，重新檢視是不是有妥善做到這些。至於院內感染的原因，張教授日前都有做過說明，就請大家參考。

至於醫院照顧重症患者避免使用非侵入性的正壓呼吸器裝置，羅一鈞說，這個和畫面看到的不太一樣，這針對還沒有插管者，作為幫補，把氧氣打到呼吸道，這比較容易造成噴濺、飛沫，因此針對高度傳染風險的傳染病我們就不建議使用，但要用我們也尊重，因此我們是說避免，而不是禁止。

(中時 )