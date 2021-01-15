東陽去年自結稅前淨利大減60％ 忙找貨櫃趕出貨 14:512021/01/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結2020年12月合併稅前淨利5,962萬元，東陽表示，由於新台幣升值，12月認列匯兌損失達4,561萬元，加上缺櫃、缺艙位等因素影響，單月獲利金額年減約53％。東陽2020年全年自結合併稅前淨利9.22億元、年減約60％，每股稅前淨利1.67元。 東陽表示，AM（售後維修）汽車零件市場旺季需求加上補單效應，近期訂單量增加，目前與國外客戶全力找貨櫃趕出貨，加速把塞在倉庫裡的訂單消化掉。 貨櫃兩樣情 歐洲線運價鬆動 美國線頻傳跳港 大數據解密超商咖啡戰 搭配食物1品項意外有壓倒性優勢 (工商 ) #東陽 #稅前淨利 #貨櫃 #減約 #大減 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中火新增機組 藍營怒轟：別用台中人的肺來發電 11:322021/01/15 政治 台積電一家烤肉貢獻指數195點 但台股只漲138點 11:192021/01/15 財經 大陸超前復甦 全球貨貿最大國 04:102021/01/15 兩岸新聞 蘇花改春節開放大客車行駛路肩 04:102021/01/15 生活新聞 電動車夯 和大健和興漲聲響 04:102021/01/15 證券．權證 IC設計熱 次集團雙箭接棒 04:102021/01/15 證券．權證 超狂護國神山 寫下5個傳奇 04:102021/01/15 財經要聞 《電腦設備》營運轉趨樂觀 振樺電登近3月高價 11:422021/01/15 財經 《國際產業》11年來首度虧損 達美航空：2021年是「復甦之年」 12:332021/01/15 財經 《汽車股》東陽去年稅前EPS 1.67元 全力找貨櫃消化訂單 11:422021/01/15 財經 飯店、商場到位 台中港打造遊艇專區 04:102021/01/15 財經要聞 財經熱門新聞 2國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 爭奪澳在陸地盤 1國喊話：近100億噸鐵礦石待開採 - 財經 避抵制澳煤礦業耍奇招 輸出印度再轉賣大陸 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。