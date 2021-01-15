東陽（1319）自結2020年12月合併稅前淨利5,962萬元，東陽表示，由於新台幣升值，12月認列匯兌損失達4,561萬元，加上缺櫃、缺艙位等因素影響，單月獲利金額年減約53％。東陽2020年全年自結合併稅前淨利9.22億元、年減約60％，每股稅前淨利1.67元。

東陽表示，AM（售後維修）汽車零件市場旺季需求加上補單效應，近期訂單量增加，目前與國外客戶全力找貨櫃趕出貨，加速把塞在倉庫裡的訂單消化掉。

(工商 )