砷化鎵廠—穩懋(3105)將於2月3日舉行法人說明會，公布去年第4季及全年財報，受到新台幣兌美元急升影響，穩懋日前宣布調降2020年第4季毛利率預估，穩懋表示，第4季毛利率將由原預估的high-thirties(36%到39%)調整為mid-thirties(35%)。

蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市，帶動穩懋2020第4季合併營收攀升至68.17億元，季增5.08%，但年減1.25%，累計2020年合併營收為253.67億元，年成長18.81%，再創歷史新高。

儘管穩懋去年第4季合併營收符合財測預估，但單季毛利率卻撐不住新台幣升值衝擊調降。

原本穩懋預估，去年第4季毛利率為high-thirties水準(36%到39%)，但因去年第4季新台幣大幅升值，穩懋將去年第4季毛利率預估從原預估約high-thirties的水準，調整為mid-thirties(35%)。

穩懋2020年前3季稅後盈餘為51.93億元，年成長103%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元，儘管下修2020年第4季毛利率預估，穩懋2020年獲利應可再創歷史新高。

(時報資訊)