繼日本同業豐田，本田與日產缺料停產後，速霸陸（Subaru）14日也宣布，由於晶片短缺導致美國減產，日本國內也將要全面停產。這也顯示上游供料嚴重失調下，全球汽車產業恐怕將出現一連串停產骨牌效應。

速霸陸表示，位於日本群馬縣產線與引擎廠，將於15至16日停止作業。之前，速霸陸美國印第安納州的產線已減產。

速霸陸指出，預計本月日本和美國產量，一共至少將減少上千輛。現在也考慮，是否從2月開始進一步擴大產量。

群馬縣這條重要產線，每年為速霸陸生產約70萬輛汽車。目前正在評估，若不幸全面停產，對2020財年財報，將造成多大影響。

由於全球智慧型手機與5G網路設備的晶片需求量有增無減，半導體產線排擠效應下，造成全球車用晶片供給失調。

據悉，豐田汽車已決定德州產線將大幅減產。本田汽車也計劃，從本月開始日本每月減產約四千輛，並於下周開始，英國斯溫頓(Swindon)車廠將停產四天。

此外，日產汽車決定元月對東京神奈川縣的車廠，減產上千輛Note車款。未來幾個月，將視供料情況而定，可能都會維持減產規劃。

(時報資訊)