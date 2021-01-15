錫壽路雨水下水道改善工程下個月就將辦理發包，彰化縣長王惠美(中)率縣府水資處團隊到現場勘察。（謝瓊雲攝）

水資處長陳詔慶現場進行簡報說明雨水箱涵工程規畫。（謝瓊雲攝）

彰化縣永靖鄉瑚璉村地勢低窪，長年受到淹水之苦，彰化縣長王惠美上任後正視問題，水資處積極向內政部營建署爭取到經費，雨水下水道工程下個月即將發包。王惠美表示，錫壽路下水道工程完工後將能改善颱風、雨季的淹水問題，會要求施工單位盡可能縮短工期，也盼民眾鄉親多體諒包涵。

王惠美15日率水資處官員到現場勘察，水資處進行簡報，張錦昆、曹嘉豪、凃俊任等多位縣議員，永靖鄉長詹木根與代表會民代都到場關心。

水資處指出，永靖國中北側因地勢低窪，每逢颱風及豪雨易造成周遭道路及農田積淹水，加上永靖鄉雨水下水道D幹線，規畫報告完成後，工程僅施做至錫壽路與東興路260巷口，與農田排水銜接，未能將雨水排放至陳厝厝排水，造成排水不順暢，使永靖鄉瑚璉村、埔心鄉太平村，屢遭積淹水之苦。

水資處表示，「永靖鄉雨水下水道D幹線出口改善工程」核定工程經費為1408萬元，由營建署全額補助，雨水箱涵大小為2公尺X2公尺，總長為359公尺，配合周邊集水井將側溝或排水導入箱涵中再引流至陳厝厝排水，目前已在設計審查作業中。

(中時 )