新冠肺炎疫情嚴峻，新北市開第一槍取消年貨大街活動，避免人潮聚集，台北市長柯文哲15日表示，離年貨大街開賣還有一些時間，正在研擬因應辦法，會再對外說明，他也提到不會取消。

柯文哲今天下午前往台北電器空調3C年終購物大展，被問到北市迪化街年貨大街現在只有取消試吃，會否提高防疫層級、怎麼調整？

由於今天市府沒有安排受訪，柯文哲說，這個不要堵麥，要站著好好講，離年貨大街開始還有時間，今天早上有討論面對新常態因應方式，正在研擬辦法，另外排時間對外說明，面對是否取消，他則說不會。

(中時 )