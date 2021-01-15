北部某大學14日晚間發生外籍生在租屋處輕生事件，一名馬來西亞籍的男大學生在臉書寫文抒發，因內文提到情緒不佳等等字眼，讓友人擔心不已，隨即透過關係動員尋找男大生，14日晚間眾人進入租屋處時，男大生已回天乏術。

據了解，男大生傳訊給友人的文章為心情抒發文，並未提及與學校有何關係，但其中因提到情緒不佳以及道別等等字眼，讓馬籍友人相當擔心，透過北部地區友人通力尋找，前往租屋處查看，未料男大生已不幸往生。

校方表示，男大生確實因為延畢的關係還未回馬國，但絕非因為疫情無法回家等的因素所致，家屬已經都訂好機票準備來台，校方也協助申請急難救助。校方指出，男大生非常單純善良，在台也交到非常多好友，發生憾事，懇請外界考慮家長的心情，低調看待。

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