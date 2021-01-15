台北地院審理立委集體貪汙案，下午針對在押立委廖國棟召開羈押庭。合議庭認為，廖雖承認收錢事實，但否認貪汙，考量他罪嫌重大，有逃亡之虞，裁定1000萬元交保，限制出境、出海、住居，每週一晚上9點要至南海路派出所報到。廖目前正在籌保中。

廖國棟的律師團表示，67歲的廖有心律不整、糖尿病、筋膜炎等症狀，近日又因缺鐵性貧血、牙周病引發牙齒脫落等，基於廖的生存權，請求具保停押，廖不會棄選民託付逃亡。廖現有存款為296萬元，家人籌款困難，因此希望能以200萬元交保。

檢方則說，廖國棟在本案中被控收賄790萬元，遠高於已交保的同案被告立委陳超明，涉案情節也較深，而陳超明保金是500萬元，廖提出的金額顯然太低，無法替代羈押，基於強制處分公平性，金額應遠高200萬元才適當。

廖國棟自己則說，家境真的不好，自己只是一個原住民立委，真的沒有什麼錢。

(中時 )