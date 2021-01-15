【愛傳媒朱宗慶專欄】我常對自己、團員以及學生說：「如果上次的演出是90分，那麼當這次演出是85分時，就不是85分，而是不及格。」意思是，演出除了要穩住原本的水準，也期待能夠好再更好，這也是我們對藝術的追求。

2010年，樂團推出首部擊樂劇場《木蘭》，當時首演反應不俗，但我認為仍有精進之處，當晚，我便與導演李小平、作曲家洪千惠討論，若要再演，一定要改版！

2013年新版《木蘭》，我們幾乎變動了90％的內容，以完全打擊樂形式來呈現，總算是具體實現我們對「擊樂劇場」的期待。

2017年，《木蘭》第三度出擊，從音樂、舞臺，幕前到幕後各項細節再做修改潤飾，團員的表現也益發純熟，《木蘭》無疑成為擊樂劇場的代表作品。

經過近兩年的醞釀與籌備，2019年，樂團對外正式宣布第二部擊樂劇場《泥巴》的推出，抱持戰戰兢兢的態度，我們期望能再次突破、超越自我！

不負眾望，《泥巴》首演後，得到觀眾熱情的討論與回饋，再次應證，儘管題材與元素迥然相異，擊樂劇場仍帶給觀眾滿滿的正能量與感動。

然而，《泥巴》的產生過程，並非一蹴可成，從創作、排練，醞釀了685個日子，團員從「打擊樂」出發，到肢體、口條的訓練等，樣樣都是過往累積內化為經驗一疊再疊，才能在創作、製作與演出中迸發能量。

2021年，《泥巴》再次搬演，在不變的核心價值與架構，更精緻、更具體的呈現，仍是我們最大的挑戰與追求。

這一次，團員對於《泥巴》的掌握度，也從精彩的演出進階到融入、享受其中；對於各項細節，我們依然不放過，幾乎每一天、每一場，一修再修。

這讓首演之時，本就已得到許多鼓勵與打氣的《泥巴》，經過這次改版，再次讓人驚豔，整部作品的節奏也更加緊湊，井然有序與層次分明。

第一版的籌備，時隔一年多，又從演出半年多前啟動籌備、排練，一修再修，製作一齣「擊樂劇場」，台上一百多分鐘的演出，是台下說不完、算不盡的時間、心力的累積，不管從什麼層面來看，都實屬難得！

現在，臺北場、臺中場都已順利圓滿落幕，馬上就要南下高雄衛武營了，再次邀請大家，1月16日至17日高雄衛武營，還有一些票，請各位朋友不要錯過這個難得的演出型態，一起進劇場來欣賞表演！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)