新北市一名女子小新（化名），去年經由孔姓女友人介紹認識曾姓男子，曾男得知小新諸事不順，竟對她佯稱遭鬼纏身，需作法化解留在體內的穢物，於是邀孔女與小新到桃園市八德區某間摩鐵作法驅鬼，豈料曾男竟不顧房間裡還有孔女，脫下小新的褲子性侵得逞。小新事後不甘受辱，氣得對曾男與孔女提告。檢方調查後認為曾男犯行明確，依強制性侵罪嫌起訴，孔女因罪嫌不足不起訴。

小新指控，曾男去年8月10日以幫她作法為由，邀她與26歲孔女閨密到八德區某間摩鐵房間，二人到達之後，曾男要她與孔女拿衣物蓋眼，再要她躺臥在床上恫嚇說：「作法過程中不能取下遮眼衣物、也不能發出聲音，否則會有生命危險」。小新心生畏懼、信以為真聽從，卻慘遭曾男脫下褲子，硬上得逞，事後覺得有異，到醫院驗傷採證後，氣得對曾男與孔女報警提告。

曾男在檢警偵訊時坦承犯行，孔女也提供曾男事發後傳給她的對話捷圖，內包括「對不起，讓妳受傷了、我良心不安壓力大到我真的想去死了」、「我對不起妳們」、「我讓妳們信任破滅了」等等。

檢方認為，曾男趁小新無助心理狀態，做出非出於自由意志之一般男歡女愛之性行為，犯行明確，偵結後依強制性交罪嫌提起公訴：孔女方面，由於曾男案發向她道歉，因此將孔女視為被害人，偵結後因犯嫌不足，對她不起訴處分。

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(中時新聞網)