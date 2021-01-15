日職新球季將開打，日媒《週刊野球》統計12球隊都要背水一戰拚復活的球星，其中效力巨人隊的台灣選手陽岱鋼最先被點名，他過去效力火腿隊時相當活躍，不過自從2017年轉隊至巨人後卻持續陷入低潮，期待他能在今年有所表現。

各隊都有曾經為明星球員，只不過近年受到傷勢或因競爭因素而走下坡的選手，《週刊野球》統計共12名球員，其中巨人隊點名陽岱鋼需要背水一戰，找回昔日活躍的表現。

報導中指出陽岱鋼是打、跑、守3拍子好手，在2013年效力火腿隊時還曾拿過盜壘王獎項，過去是火腿隊的中心棒次球員，擁有輝煌成績，只不過2017年FA轉隊至巨人後，「4年期間從沒有達到規定打席數，今年將是5年約的最後一年，就看他能否找回過去的意志。」

陽岱鋼去年僅38場出賽，是近年在巨人最少，且大多是代打上陣，總計77打席打擊率2成38。陽岱鋼這幾年受傷勢所苦，去年雖然較健康，不過上場機會被壓縮，今年巨人外野同樣人才濟濟，陽岱鋼勢必要有背水一戰的決心。

除了陽岱鋼以外，被《週刊野球》點名的還有阪神虎藤浪晉太郎、中日龍田島慎二、橫濱DeNA桑原將志、廣島鯉魚中崎翔太、養樂多燕子川端慎吾、軟銀鷹上林誠知、羅德「壽司男」萊爾德（Brandon Laird）、西武獅松坂大輔、樂天金鷲岡島豪郎、火腿隊金子弌大、歐力士増井浩俊等人。

(中時 )