內政部發布第55期（109年4月1日至9月30日）都市地價指數。全國都市地價總指數為101.95，較上期上升1.04％，與108年同期上升1.21％，就整體變動情形而言，仍屬穩定微幅上升狀態。

台北市主要因上期指數受新冠肺炎疫情影響下跌，而本期隨疫情趨緩，不動產交易市場回穩，因此上升幅度較大，其中又以南港區上升1.86％最為明顯，主要因該區交通便捷，並受東區門戶計畫及產業聚集效益所致。

與上期比較，以住宅區(101.90)上升1.12％較大，工業區(102.26)上升0.96%次之，商業區(101.99)上升0.85％。

都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，其性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。

(工商 )