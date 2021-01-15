籍斯瀚的女友陳姓女子雖然已婚，卻疑似懷有籍斯瀚的孩子，成為此起劫囚案的起因。（本報資料照）

籍斯瀚一行人於竹北市一間醫院，在院外犯下劫囚案。（翻攝照片）

新竹男子籍斯瀚因案將執行，卻疑因女友陳女懷孕，突然不想服刑，夥同彭、曾、陳、李等4人去年12月9日壓制警察犯下劫囚案，新竹地檢署依法第161條第2項強暴脫逃罪、刑法第162條第2項強暴便利脫逃罪，將5人起訴，且因5人踐踏公權力，並建請法官從重量刑。

籍斯瀚去年12月4日因案遭到新竹地檢署發布通緝，由豐田派出所警員於同月８日晚間逮捕，未料卻與陳女、彭男、曾女等人透過line電話聯繫，商定脫逃。籍斯瀚9日中午先持摺疊刀作勢要自殺，警方制止後，籍又以身體不適，由豐田所2名員警呼叫救護車，並送籍前往醫院就醫。

未料陳女、彭男及曾女、李女分別駕駛3車尾隨前往醫院，並趁僅有1名警力戒護籍斯瀚、又未對其上銬時，由彭男徒手壓制警察，籍斯瀚則趁隙上了陳女駕駛的車，彭男隨後則上了李女駕駛的車輛逃逸。

曾女曾經在事後搭載籍男前往新北市鶯歌區藏匿，並與彭、李、陳等人會合，彭男以砂輪機協助籍男切斷腳鐐，又於桃園、新北、基隆等地躲藏，掩飾行蹤。不過10日中午，彭男開車載籍斯瀚、陳女及曾女外出時，於七堵市區遇到警察盤查，彭男一度衝撞警察，遭警察開槍制止後拘提。

檢方認為5人藐視國家警務威信及司法權運作，壓制值勤員警使籍斯瀚脫逃，彭男、曾女孩積極張羅，掩飾籍斯瀚行蹤，且籍男與陳女、曾女犯後均不知反省，除了提起公訴外，也建請法院從重量刑。豐田派出所2名警員涉及過失脫逃罪嫌，則於另案偵辦。

(中時 )