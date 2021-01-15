印尼移工零付費再延6個月！據印尼海外勞工保護局今天上午召開記者會指出，原訂即日起實施的移工零付費，因地方政府尚未準備完畢，因此延後6個月至7月15日實施，會在這6個月內與強化地方政府執行加與配合度，並與包括台灣在內的移工輸入國簽署備忘錄，勞動部則稱，隨時對此議題做好協商的準備。

據統計，截至去年11月為止，我國共有70萬5448名移工，其中印尼移工人數達26萬5439人，而有18萬9892人擔任家庭看護工。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，據我國駐印尼代表處資料，印尼今天上午召開記者會重點包括原訂今天實施的「零付費」延至7月15日實施，主因為地方政府未準備完畢，後續會強化地方政府執行力及配合度，也提及會在未來6個月時間與如台灣等移工輸入國簽署如備忘錄等以確保移工招募引進與保護，希望在費用上能與移工輸入國有共識。

我國最近一次與印尼簽署備忘錄於2017年，備忘錄內容為包括移工輸出、引進合作基本原則如勞動契約驗證程序、仲介監管、召開雙邊會議等。至於要在現有的備忘錄新增條文或簽設新的備忘錄？他說，目前狀況不明，仍會透過外館持續協商。

(中時 )