【跑跑卡丁車】奧林帕斯＿主題正式影片搶先看！

遊戲橘子旗下休閒競速遊戲《跑跑卡丁車》全新主題【奧林帕斯】正式開放！以眾神領域為故事背景的【奧林帕斯】共有四大全新賽道、五大主題角色、兩大全新車款！即日起至1月29日，更開放九大獎勵活動，讓玩家在盡情探索奧林帕斯的世界時，能輕鬆獲得各式裝備及道具。歡慶本次改版事前預約人數高達20萬人，立即登入就能獲得新角色「少年海克利斯(永久)」及新車款「雷電X(永久)」，還有機會獲得超人氣神話級車款「海柏神Ｘ」！在盛大改版同時，《跑跑卡丁車》也迎來14歲生日，參加1月16日的【歡慶14週年SHOWTIME】上線活動，就能得到期間限定全新角色「14週年尼歐」！

在眾神的領地盡情奔馳吧！

全新主題【奧林帕斯】上線、兩大全新車款、四大全新賽道、五大主題角色全面開放！

《跑跑卡丁車》於1月15日隆重推出全新主題【奧林帕斯】！長期與繁榮山丘隔絕的【奧林帕斯】，在本次改版後，將揭下神秘的面紗，讓玩家盡情在眾神的領地奔馳！本次的道具賽道為「奧林帕斯－抉擇之門」、「奧林帕斯－冥界入口」，競速賽道為「奧林帕斯－空中神殿」及「奧林帕斯－宙斯城」。

《跑跑卡丁車》奧林帕斯主題新賽道「冥界入口」

《跑跑卡丁車》奧林帕斯主題新賽道「宙斯城」

伴隨著眾神出場的新主題車款有「雷電X」和「奧林帕斯X」。「雷電X」是一款稀有道具車，為大部分奧林帕斯居民們的日常用車，以閃電的力量作為燃料，兼具堅固和舒適，在速度方面也有著優異的表現！而「奧林帕斯X」則是一款稀有競速車，在奧林帕斯眾神中，只有部分神可以搭乘，同樣以閃電的力量作為燃料，再加上敏捷的外型設計，使它擁有卓越的競速能力！

《跑跑卡丁車》新主題車款

此次，同步亮相的新主題角色共有五位，分別是全球企業O.M.G的下一任會長「少年海克利斯」、全球企業O.M.G中的女神秘書「雅典娜」、全球企業O.M.G的創辦人、奧林帕斯天神「宙斯」、全球企業O.M.G的理事、地獄的管理者「哈帝斯」、O.M.G所製作出的機器人「可魯貝洛」。

《跑跑卡丁車》新主題角色

歡慶14歲生日、期間限定全新角色「14週年尼歐」大方送！

《跑跑卡丁車》將在明(16)日迎來14歲生日，為和玩家共同度過這個重要的日子，官方特地規劃【歡慶14週年SHOWTIME】活動，只要在1月16日晚上21:00時維持上線，就能獲得期限限定全新角色「14週年尼歐(永久)」！

九大獎勵活動同步上線、裝備道具輕鬆GET！

歡慶新主題上線，官方規劃九大獎勵活動：【事前預約登入活動】、【奧林帕斯GP賽】、【幸運時空探險團】、【奧林帕斯累積上線活動】、【奧林帕斯出席任務】、【奧林帕斯HOTTIME活動】，以及三項任務活動，更多活動資訊請鎖定《跑跑卡丁車》官方消息！

(科技)