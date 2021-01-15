男生金槍不倒不一定是好事！兩性專家欣西亞分享，一般標準的做愛時間為7至13分鐘，時間拉的太長，恐會使雙方都感到不適，且男生若經常超過30分鐘都不想射精，恐有延遲射精的狀況，需就醫檢查。不過，若該狀況僅偶爾發生，女生也可以掌握1招出手助攻。

兩性專家欣西亞昨在臉書發文分享，一名網友向她求助「每一次與男友發生性行為，對方都會撐很久不射精，原以為是優點，但當時間拖的太長，就讓她很不舒服，想知道有什麼辦法能讓男友快點射？」

欣西亞表示，許多人覺得「男生金槍不倒」是優點，但其實對男女都可能造成負擔，抽插時間過長，可能引起陰道酸澀，讓女生感覺不適；男生久久不射，就等於高潮遲遲不來，箭在弦上無處可發的滋味，想必也很差。

欣西亞指出，一般而言，標準的做愛時間落在7至13分鐘，假使雙方狀態奇佳，多延長幾分鐘都是正常的，但若超過30分鐘仍不想射精，那可能有「延遲射精」的問題，若此狀況只是偶爾發生，就不需大驚小怪，但若是常態，建議快找醫師檢查。

欣西亞也說，遇到男生久久無法射精，其實女生可以先用潤滑液或用口水將自己的手心打濕，幫對方打手槍，或者是「手交、口交、乳交通通輪番上陣，被這樣的套餐接連伺候，男生可能立刻射到火樹銀花。」

欣西亞認為，對付「卡到陰」的老二不難，只是女生要懂得出手救援，如果嘗試過多種辦法，且另一伴的身體也確認沒問題，那就建議尋求專業的性諮詢治療師幫忙。

(中時新聞網)