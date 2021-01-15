國內首見醫生被傳染新冠肺炎，儘管中央流行疫情指揮中心研判，此位醫師應該是在協助院內確診病患的手術時被傳染的，但指揮中心表示當時並非由此位醫師替確診者負責插管手術，且過程中都遵守既有程序，篩檢後院內除了這位醫師同居的護理師女友外又都沒有人感染，因此中華民國防疫學會理事長王任賢研判，這位醫師應該是在社區內感染。

針對國內首見醫生感染新冠肺炎，國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開座談會探討，提醒此事凸顯疫苗的重要性，會上中華民國防疫學會理事長王任賢則表示，這次所謂的發生院內感染不一定是真的，因為醫院內收治的哪些人是新冠肺炎確診者都很清楚，有特別予以隔離，指揮中心也說醫生執行過程中的SOP沒有出錯，那怎麼會出問題？

王任賢提醒，在院內發生有人感染的情況，不一定是在院內感染，為什麼不想，他可能是在外面被感染的？畢竟在這位醫師和其護理師女友確診後，指揮中心篩檢了院內468位醫師、護理師、行政人員、住院病人與陪病家屬，通通呈陰性沒有感染新冠肺炎，如果真的是院內感染，怎麼會只有這位醫師染疫？所以應該是在社區感染。

但王任賢坦言，真要認真調查社區感染，動輒要查成千上萬人，遠比院內感染需要調查的多，在韓國與大陸，一個確診病例出現就會篩上萬人，而且在天津連雪糕都檢驗出新冠肺炎，台灣不僅在社區篩檢的接觸者少，也忽略「物」的篩查，接觸者很難撈，結果政府乾脆不撈。

台大公衛學院兼任教授金傳春也另外提醒，安養院不同於醫院，缺乏感染科醫師，但過去一年政府對這方面的訓練卻沒有特別注意，很多問題不能等到發生了才去解決。此外如今英國、美國還有一些亞洲國家都開始打新冠肺炎疫苗，台灣卻還沒有 但我國必須培養人才並有疫苗產業相關技術 否則遲早會出問題 但至今未看到政府對於疫苗的長遠規劃 未來若遇到其他新興傳染病時要如何面對？

台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽則指出，新冠病毒短期內不會被消滅，不可能永遠關著國門，必須學著與病毒共存，世界上已有國家開始施打新冠疫苗，政府必須超前部署，以期未來能讓健康旅客透過電子疫苗護照快速通關，慢慢開放國境。

國政會研究員涂維穗也介紹，聯合與國泰航空已在紐約、倫敦、新加坡、香港四大旅行樞紐測試健康通行證。

(中時 )