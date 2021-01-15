俄羅斯國有石油巨擘俄羅斯石油(Rosneft)正在尋求全球主要商品交易公司的投資，協助開發全球最大的北極石油庫藏，四名消息人士對路透表示。此前由於油價下跌，俄羅斯與潛在夥伴的談判陷入僵局。

俄羅斯石油正與荷蘭商品貿易商維多(Vitol)、瑞士的商品交易商嘉能可(Glencore)、瑞士的商品貿易商貢沃爾(Gunvor)等公司進行投資談判，協助開發北極的東方石油計畫(Vostok Oil project)，該計畫已在去年底獲得瑞士的托克(Trafigura)的10%股份投資。

商品交易商通常會避免對生產的直接投資，但是俄羅斯石油的交易極具吸引力，讓他們可以獲得一長期穩定來源，特別是去供應成長中的亞洲市場。

俄羅斯石油和相關公司皆沒有發表相關評論。

東方石油計畫是俄羅斯最大的石油計畫之一，堪比70年代的西伯利亞石油開發或近年美國巴肯(Bakken)石油區的開發。

俄羅斯石油預估其庫藏有440億桶，足夠供應全球一整年，並認為未來十年將占全球產量1%，價格可抗衡中東地區的廉價石油競爭。

東方石油需要在西伯利亞和北極投資新管線，以及道路或其他基礎建設。讓石油可以從北海路線(Northern Sea route)運往亞洲。

俄羅斯石油執行長Sechin曾在2019年前往日本、中國和印度遊說投資。然由於隨後的油價滑落，談判陷入停滯。

據了解，托克為其10%的股份支付了近60億歐元，俄羅斯石油還批准了延長托克的長期供應，亦即，托克在未來五年仍繼續為俄羅斯石油最大的出口商。

據消息人士透露，貢沃爾獲准在未來一年出口俄羅斯石油900萬噸的成品油，且該交易可能也關連到東方石油計畫。

另一消息並指出，俄羅斯石油與維多和嘉能可的談判，可能正在進行中。

一熟悉產業人士指出，這是有風險的回報，對於某些人來說，數學是不管用的。

西方國家的制裁，禁止對俄羅斯石油的長期資助，也禁止開發北極和頁岩油庫藏。

(時報資訊)